الحيّة: جئنا إلى مصر لوقف الحرب على غزة والاحتلال دائماً ما ينكث وعوده

فلسطين اليوم

أكّد رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية، أن وفده جاء إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، لإجراء مفاوضات مسؤولة وجادة لوقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشدد الحية في مقابلة متلفزة مع قناة "القاهرة" الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي ينكث وعوده بشأن وقف الحرب، ويجب وجود ضمانات بانتهاء العدوان نهائيا.

وقال: "إن الاحتلال الإسرائيلي شن حربا مجنونة على القطاع على مدار عامين ونحمل أهداف وطموح شعبنا في الاستقرار وإقامة الدولة وتقرير المصير".

وعبّر الحية عن تقديره للجهود التي بذلت من الدول الإسلامية والعربية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف حرب غزة نهائيا.

وأضاف: "جئنا بهدف مباشر لإنهاء حرب غزة وتبادل الأسرى والإفراج عن المحتجزين الإسرائيلي"، مؤكداً استعداد حركته بكل مسؤولية لوقف الحرب إلا أن (إسرائيل) تواصل القتل والإبادة".