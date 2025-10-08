يوم جديد من حرب الإبادة: قصف وتدمير ونسف مباني

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، عدوانه ومجازره بحق أهالي غزة وتدميره للمباني بالتزامن مع فرض الحصار وسياسة التجويع، لتتفاقم المعاناة في القطاع، والتي أودت بحياة العشرات من الأطفال رغم الصرخات لإدخال الطعام والأدوية.

يأتي ذلك في وقت تستمر في مدينة شرم الشيخ المصرية جولات المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة، والتي تمت بناء على مبادرة الرئيس ترامب والتي طالبت " إسرائيل" بالوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.

ومع بداية العام الثالث للحرب، بلغت حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 12 شهيداً، بينهم 7 شهداء في مدينة غزة و شهيدين في وسط القطاع وثلاثة شهداء في جنوب القطاع ،ومن بين الشهداء احد طالبي المساعدات، و3 متأثرين بإصابتهم.

ميدانيا، فجر جيش الاحتلال مع الساعات الأولى من فجر الأربعاء عددا من المركبات المفخخة، في أحياء مدينة غزة، وبينها حيي الصبرة والزيتون.

وشنت طائرات الاحتلال غارة محيط مركز أشواق في عمر المختار شرق مدينة غزة.

كما واستهدفت مدفعية الاحتلال حيي الشجاعية والدرج شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها غربي مدينة غزة