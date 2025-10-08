"اليونيسف": أطفال غزة يعيشون رُعباً ينبغي ألا يواجهه أي طفل

فلسطين اليوم

قال متحدث منظمة الأمم المتحدة المعنية بالطفولة "اليونيسف" ريكاردو بيريس، إن أطفال غزة يعيشون رعبا ينبغي ألا يواجهه أي طفل، وذلك بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ عامين.

جاء ذلك في تصريح صحفي، أشار فيها إلى أن إسرائيل تستخدم العنف بمستويات "غير مسبوقة"، داعيا إياها لوقف هجماتها على غزة ولإرساء وقف إطلاق النار.

وأكد بيريس أن الأطفال في غزة هم أكثر من دفعوا الثمن تقريبا جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ عامين.

وأضاف أن طفل واحد في غزة يُقتل أو يُصاب كل 17 دقيقة، وأن هذا الرقم "صادم وغير مقبول".

ولفت أن أطفال غزة إما يُتّموا أو أجبروا على النزوح أكثر من مرة، مؤكدا أن الرعب الذي واجهوه ينبغي ألا يعيشه أي طفل آخر.

وأشار إلى الخطر الكبير الناجم جراء الرفض الإسرائيلي المتكرر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.