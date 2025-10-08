طقس فلسطين: جو خريفي معتدل

فلسطين اليوم

يتوقع الراصد الجوي أن تشهد البلاد، اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا على درجات الحرارة، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

ويكون الطقس خريفيا معتدلا في المناطق الجبلية والسهلية، فيما يستمر حارا في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يتحول الطقس إلى منعش وبارد نسبيا في المناطق الجبلية، بينما يسود جو لطيف ومعتدل في باقي المناطق.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا مع احتمال تساقط بعض الزخات المطرية المحلية، فيما تكون الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

ويكون الجو خريفيا معتدلا تماما في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، بينما يسود طقس حار نسبيا في مناطق الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو باردا في المناطق الجبلية ومنعشا ولطيفا في باقي المناطق.

الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيا معتدلا في المناطق الجبلية، فيما يسود جو خريفي لطيف ومستقر في المناطق السهلية، وحار في مناطق الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يتحول الطقس إلى منعش وبارد نسبيا في المناطق الجبلية، بينما يكون منعشا ولطيفا في باقي المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس أقرب إلى الصيفي المعتدل في المناطق الجبلية والسهلية، بينما يسود جو حار نسبيًا في مناطق الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا في المناطق الجبلية، ولطيفا إلى معتدل في باقي المناطق.

وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر وخلال ساعات الليل، بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.