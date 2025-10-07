منع شركات أمنية "إسرائيلية" من المشاركة في معرض الطيران في دبي

فلسطين اليوم

أفاد موقع "إسرائيل نيوز 24"، أنّ الشركات الأمنية الإسرائيلية لن تشارك في معرض الطيران في دبي.

وجاء ذلك حسب ما أعلنت شركة "إنفورما ماركتس" المنظمة لمعرض دبي للطيران، اليوم الثلاثاء، مشيرةً إلى "تقييم فني" من دون تحديد طبيعته.

كذلك، قال منظّمون للحفل إنّه تم منع شركات عسكرية إسرائيلية، من المشاركة في معرض دبي للطيران المقبل بعد "مراجعة فنية".

من جهته، قال المدير العام للمعرض تيم هاوس، خلال مؤتمر صحافي خُصِّص لعرض نسخة عام 2025 من معرض دبي للطيران، إحدى أهم الفعاليات العالمية في مجال الطيران المدني والعسكري إنّ "العارضين الإسرائيليين الذين كان من المقرر أن يأتوا لن يشاركوا".

وأشار "إسرائيل نيوز 24" إلى أنّ هذا القرار يأتي في وقت توترت فيه العلاقات بين "إسرائيل" ودول خليجية عدة بشكل كبير منذ اندلاع الحرب في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.