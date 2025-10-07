"التعليم العالي" تُعلن نتائج الامتحان الشامل للدورة الصيفية 2025

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للكليات التقنية في دورته الصيفية 2025.

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الطلبة معرفة نتائجهم من خلال الرابط: https://www.mohe.pna.ps/Alshamil أو بالتواصل مع كلياتهم.

وأشارت إلى أنه تَقدّم للامتحان في الكليات التقنية بالمحافظات الشمالية 2727 طالباً/ة في 21 كلية جامعية ومتوسطة.

ولفتت إلى أن الطلبة المتقدمين للامتحان توزعوا على 110 تخصصات هندسية وتطبيقية، وتكنولوجيا المعلومات، والأعمال المالية والإدارية، والمهن الطبية المساندة وغيرها.

وقالت الوزارة إن طواقمها عملت على تذليل كل العقبات لضمان وصول الطلبة واللجان الفنية إلى الامتحان بسلام، بالرغم من تضييقات الاحتلال الذي يفرض الحواجز والإغلاقات.