غوتيريش يدعو لوقف دائم لإطلاق النار بغزة لوقف إراقة الدماء

فلسطين اليوم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "وقف إطلاق النار الدائم في غزة، وعملية سياسية ذات مصداقية، أمران أساسيان لمنع مزيد من إراقة الدماء".

وأكد غوتيريش في بيان صحفي، الليلة الماضية، أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم جهود السلام في المنطقة والعالم.

ودعا الأمين العام إلى وقف فوري للأعمال العدائية في غزة وإسرائيل والمنطقة، مؤكدًا أن المدنيين لا يجب أن يدفعوا ثمن الصراع بأرواحهم ومستقبلهم.

وتابع: في ذكرى السابع من أكتوبر، دعونا نُخلّد ذكرى جميع الضحايا بالعمل من أجل سلام عادل ودائم، يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون وشعوب المنطقة جنبًا إلى جنب في أمن وكرامة واحترام متبادل.

واعتبر غوتيريش أن الاقتراح الأخير الذي قدّمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة، يمثل فرصة يجب اغتنامها لإنهاء "الصراع المأساوي".