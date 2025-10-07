استشهاد 3 سيدات بقصف "إسرائيلي" على حي الصبرة

فلسطين اليوم

استشهد ثلاث سيدات فلسطينيات، اليوم الثلاثاء، إثر قصف جوي من طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة في مدينة غزة.

وأفادت مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بنقل ثلاث جثث لسيدات ارتقن بفعل قصف إسرائيلي على حي الصبرة الذي يشهد منذ فجر اليوم قصفاً مكثفًا مع تفجير الاحتلال لآليات مجنزرة مفخخة وسط البيوت.

ووصل اجمالي عدد الشهداء والجرحى منذ بدء الحرب، إلى 67173 شهيدا , و169780 جريحا، ومن الشهداء 20179 طفلا و10427 سيدة , و4813 من كبار السن و31754 من الرجال، وفق أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة بغزة.