سرايا القدس: قصفنا تجمعًا لقوات الاحتلال في مخيم الشاطئ

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، عن قصف مجاهديها تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان مقتضب: "قصفنا صباح اليوم بقذائف الهاون تجمع لجنود وآليات العدو الصهيوني المتمركزة شمال غرب مخيم الشاطئ".

في حين، تشهد مدينة غزة وضواحيها منذ فجر اليوم، قصفاً جوياً ومدفعياً مكثفاً بالتزامن مع إطلاق النار من آليات جيش الاحتلال وتفجير الروبوتات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.