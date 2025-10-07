ويتكوف ينضم لمفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

فلسطين اليوم

من المقرر أن ينضم غدًا الأربعاء، المبعوث الرئيس الأمريكي دونالد لترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير صهر الرئيس، إلى المباحثات الجارية في مدينة الشيخ المصرية بشأن إنهاء الحرب في غزة.

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي: إن "الوفد الأمريكي سينضم الأربعاء إلى المفاوضات المستمرة بين وفدي حماس وإسرائيل".

وكشف الوزير المصري، عن أن نقاشًا يجري بشأن عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع المدمر.

وباشرت "حماس" والكيان المحتل، مساء الاثنين الماضي، في مفاوضات إنهاء الحرب في غزة، والنقاش بشان خطة ترامب المكونة من 20 بندًا.