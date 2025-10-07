برهوم يحذر من محاولة نتنياهو عرقلة جهود المفاوضات

فلسطين اليوم

حذر القيادي في "حماس"، فوزي برهوم، اليوم الثلاثاء، من محاولة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عرقلة وإفشال الجولة الحالية من مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في مدينة شرم الشيخ المصرية، كما فعل سابقًا.

وقال برهوم، في تصريح صحفي: إن "وفد الحركة في مصر يسعى لتذليل كل العقبات أمام تحقيق اتفاق يلبي طموحات شعبنا"، موضحًا أن حركته تسعى لاتفاق يضمن وقف إطلاق النار وصفقة تبادل عادلة والانسحاب الكامل للجيش وإدخال المساعدات وضمان عودة النازحين.

وأضاف أن الحركة تسعى أيضًا لاتفاق يضمن البدء الفوري بإعادة الإعمار تحت إشراف هيئة فلسطينية من تكنوقراط.

وأكد أن جرائم الاحتلال والإبادة الجماعية جرائم حرب لن تسقط بالتقادم، وعلى ثقته من قدرة الفلسطينيين على إفشال كل مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

وأعرب عن تقديره لكل الجهود والمواقف المشرفة المساندة شعبه ومقاومته.

ومساء الاثنين، باشرت "حماس" والكيان المحتل في مصر، مفاوضات غير مباشرة بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندًا لإنهاء الحرب في غزة.