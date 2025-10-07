فلسطين: قدوم منخفض جوي الخميس المقبل

فلسطين اليوم

أفادت الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن الأراضي الفلسطينية ستشهد يوم الخميس المقبل، قدوم منخفض جوي يرافقه كتلة هوائية باردة نسبيَا.

وذكرت الأرصاد الجوية، بأن انخفاض كبير يطرأ في درجات الحرارة، الخميس، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار في شمال ووسط فلسطين خاصة مع ساعات الصباح حتى الظهيرة.

وأشارت إلى أن الأجواء خريفية تكون معتدلة وباردة ليلا في الجبال، بينما تركيز الأمطار سيكون في الشمال والساحل.