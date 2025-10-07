الاحتلال يعترض طائرة مسيرة فوق "إيلات"

فلسطين اليوم

دوت صافرات الإنذار في مدينة إيلات جنوب فلسطين المحتلة، اليوم الثلاثاء، إثر الاشتباه بدخول طائرة مسيرة مفخخة "يمنية".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، منها هيئة البث الإسرائيلية، بان الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة فوق سماء إيلات.

ولم يشير الإعلام العبري، عن وجود إصابات بين صفوف المستوطنين.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، في أكتوبر 2023، أطلقت القوات اليمنية المسلحة "انصار الله" عشرات الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ البالستية اتجاه المدن والمواقع العسكرية الإسرائيلية ردًا على جرائم العدوان الإسرائيلي، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات الاسرائيليين.