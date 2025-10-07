الاحتلال يُصيب طفلاً بعيار ناري في جنين

فلسطين اليوم

اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الرصاص الحي على المواطنين خلال اقتحام بلده عرابة جنوب مدينة جنين، بالضفة الغربية المحتلة، أسفر عن إصابة طفل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة طفل (12 عاما) بعيار ناري من قوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة عرابة.

وأضافت أنه جرى نقله إلى المستشفى.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال نشرت آلياتها العسكرية في شوارع البلدة، وعرقلت حركة مرور المواطنين والمركبات، إلى جانب الرعب الذي دبته بين المواطنين.