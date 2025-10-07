"حماس" ترفض وجود بلير حاكمًا لغزة

فلسطين اليوم

أفاد مصدر في حركة "حماس" لقناة عربية، اليوم الثلاثاء، بأن "حماس" ترفض وجود رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير حاكمًا في غزة، وفقًا لما جاء في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة إعلاميًا.

وكان ترامب قد أعلن في وقف سابق، عن خطة من 20 بندا تفضي إلى وقف إطلاق النار، تنص على تولي الأجنبي بلير حاكماً "مؤقتًا" في غزة، دون مشاورات وأخذ رأي الأطراف الفلسطينية.

وقال المصدر في "حماس": إن "الحركة توافق على أن يكون لبلير دور رقابي عن بعد"، مضيفًا أن حركته ترفض "بشكل قاطع" تسليم القطاع للجنة دولية انتقالية.

وفي مدينة شرم الشيخ المصرية، ومنذ أمس، تجري مفاوضات جادة "غير مباشرة" وتوصف بالإجابية بين وفدي "حماس" ويرأسه القيادي خليل الحية والكيان المحتل، بشأن آلية تنفيذ ما ورد في خطة ترامب والوصول إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى من الجانبين وانسحاب الجيش.