استئناف مفاوضات شرم الشيخ اليوم ووعود قطرية بتطبيق خطة ترامب بشكل دائم

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أن جولة لقاءات المفاوضات غير المباشرة بشأن غزة بين حركة حماس وإسرائيل، استؤنفت اليوم في شرم الشيخ.

وأفاد الأنصاري في تصريح صحفي، أن يوم أمس شهد 4 ساعات من اللقاءات الدقيقة في شرم الشيخ بشأن حرب غــزة.

وأضاف الأنصاري: ملتزمون بالعمل على الدفع بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإنهاء الحرب على غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإيصال المساعدات.

وتابع: نعمل مع الطرف الأمريكي للوصول إلى توافق بأن تطبيق خطة ترامب لن يكون مؤقتاً، لافتاً إلى وجود تفاصيل كثيرة من خطة ترامب لا تزال بحاجة إلى التوافق عليها.

وأعرب الأنصاري عن تقديره للالتزام الأمريكي بإنهاء الحرب على غزة، مشدداً على أن الضمان هو وجود خطة سريعة التطبيق وعملية ومتوافق عليها من كل الأطراف.

ولفت إلى أن كل الأطراف وافقت على خطة الرئيس ترامب والعقبات الآن هي في التطبيق، والمهم هو بدء تطبيق وقف إطلاق النار ومتى تتوقف آلة الحرب عن طحن أجساد أطفال غزة، مبيناً أن هناك ربط واضح بين وقف إطلاق النار وتسليم الأسرى حسب خطة ترامب.

واعتبر الأنصاري، أن وجود مكتب لحماس بالدوحة كان جزءا من أداة الوساطة التي قادتها قطر منذ عام 2006.

والأسبوع الماضي، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة مؤلفة من 20 بنداً، تنص خصوصاً على وقف إطلاق نار فوري، وإطلاق "حماس" جميع المحتجزين الإسرائيليين، ونزع سلاح الحركة، وانسحاب قوات الاحتلال تدريجياً من غزة.

وكانت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية في مصر، أكدت أنه من المقرّر أن تبحث مفاوضات غزة مجموعة من الخطوات التمهيدية، ووضع قواعد ومبادئ عامة تحكم المفاوضات خلال مراحلها المختلفة، وكذلك تحديد الضمانات العامة، التي تمثّل بحسب أحد المصادر أزمةً حتّى الآن، إذ تتمسّك حركة حماس بضمانة واضحة لتنفيذ ما يُتفق عليه. وكشف مصدر مصري مطلع على الوساطة، عن أنّ هناك عقبة لا تزال قائمة لم يجرِ حسمُها بعد، مرتبطة بكيفية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والجثامين المحتجزة في القطاع، وفقاً لما جاء في خطة الرئيس الأميركي التي أبدت حماس استعداداً لتنفيذها.