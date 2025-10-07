شهيدان وجريح بعدوان للاحتلال على دير عامص وياطر جنوب لبنان

فلسطين اليوم

ارتقى ظهر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، مواطن وإصابة آخر من جراء غارة إسرائيلية في بلدة دير عامص جنوبي لبنان.

وفي التفاصيل، قالت وسائل إعلام لبنانية، إن الغارة نفّذتها طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي مستهدفةً سيّارة في بلدة دير عامص قضاء صور.

واستهدف طيران الاحتلال جرافة في وادي مريمين غربي بلدة ياطر جنوبي لبنان، ما أسفر عن ارتقاء شهيد.

وأمس الاثنين، استشهد مواطن وزوجته، وجرح مواطن آخر، بغارة من مسيّرة استهدفت سيارة في بلدة زبدين، قضاء النبطية جنوبي لبنان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لإعلان وقف إطلاق النار، عبر القصف والاستهدافات التي تطال مختلف المناطق اللبنانية، منذ توقيع الاتفاق في الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024.