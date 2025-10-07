الدفاع المدني: العالم سيُصدم من واقع الكارثة في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أكدت مديرية الدفاع المدني في غزة اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أن العالم سيُصدم من واقع الكارثة في قطاع غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها.

وأوضحت المديرية، أن أكثر من مليوني مواطن يعيشون ظروفاً كارثية بعد عامين من العدوان على القطاع.

وبينت، أن 2700 أسرة مُسحت تماماُ من السجل المدني أي نحو 6 آلاف شخص منذ بدء العدوان.

وتدخل حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة اليوم عامها الثالث، بأكثر من 67173 شهيداً, و169780 جريحاً.