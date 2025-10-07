مركز حماية الصحفيين يحذر من استمرار استهداف الإعلاميين

فلسطين اليوم

حذر مركز حماية الصحافيين الفلسطينيين (PJPC) اليوم الثلاثاء 7 تشرين الأول أكتوبر 2025 استمرار استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام في قطاع غزة مع دخول الحرب الإسرائيلية عامها الثالث.

وأكد المركز أن ما يجري في غزة مذبحة متواصلة تكشف فشل المجتمع الدولي في حماية الصحافة وفرض قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأوضح المركز أن الصحفيين في غزة يواصلون عملهم رغم فقدانهم زملاء وأقارب واستمرارهم بالنزوح القسري، ونقص المعدات وانقطاع الاتصالات، وأن نقل الحقيقة بات يعتمد بشكلٍ شبه حصري على الصحفيين الفلسطينيين الذين يعملون بلا حماية وبلا مأوى.

وأضاف المركز إلى أن غزة تحوّلت إلى أكبر مقبرةٍ للصحفيين في التاريخ المعاصر، إذ لم تُسجل المهنة عددا مماثلا من الضحايا حتى خلال الحرب العالمية الثانية أو في حروب فيتنام أوالعراق.

ودان المركز جريمة قتل الصحفية إيناس رمضان (41 عاما) التي استشهدت الاثنين الماضي جراء قصف الاحتلال حي النصر غرب مدينة غزة.

وأشار مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين إلى أن رمضان هي ثالث صحفية تستشهد جراء العدوان الإسرائيلي على غزة خلال تشرين الأول أكتوبر الجاري، ما يرفع حصيلة الشهداء الصحفيين منذ الـ 7 من أكتوبر عام 2023 إلى 254 صحفيا وصحفية، معظمهم ارتقوا أثناء أداء عملهم الإنساني بغزة.