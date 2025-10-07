مركز مختص: آلاف الغزيين مفقودين ومخفيين قسرًا منذ عامين

فلسطين اليوم

أكد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أن آلاف العائلات الفلسطينية ما زالت تبحث عن أحبائها بين الأنقاض والمقابر والسجون دون أي معلومات موثوقة، استمراراً لمأساة المفقودين والمخفيين قسراً في غزة بعد عامين من العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023.

وقدَر المركز الفلسطيني بوجود ما بين 8,000 و9,000 حالة فقدان أو إخفاء قسري، مع تلقي نحو 5,000 بلاغ رسمي حتى الآن.

وأوضح المركز، أنه يواجه صعوبة بالتوثيق الكامل بسبب استمرار العدوان، وانقطاع الاتصالات، وصعوبة الوصول إلى المناطق المدمرة، والوجود العسكري الإسرائيلي.

وبخصوص التوزيع الجغرافي للحالات فأشار إلى الشمال 17%، غزة 26.4%، الوسطى 9.5%، خانيونس 8.4%، رفح 6.9%، غير محدد 18%.

وبين، أن اليوم الأول للعدوان (7 أكتوبر 2023) شهد توثيق 371 حالة فقدان، لافتاً إلى أن آلاف الفلسطينيين يواجهون اختفاءً قسريا في السجون الإسرائيلية، مع رفض الاحتلال الكشف عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم.

وأضاف:" تشمل الحالات جثامين معتقلين محتجزة، ما يحرم العائلات من وداعهم ودفنهم بطريقة لائقة"، مشيراً إلى أن السياسات الإسرائيلية تُظهر نمطاً ممنهجاً من الإخفاء والتعتيم بهدف إدامة المعاناة وإخفاء الأدلة على الجرائم.

وطالب المركز الفلسطيني، الأمم المتحدة بإنشاء آلية دولية مستقلة للكشف عن مصير المفقودين والمخفيين في غزة.

كما دعا اللجنة الدولية المعنية بحالات الاختفاء القسري لمطالبة إسرائيل بالكشف عن قوائم المفقودين والمقابر الجماعية، والمجتمع الدولي للضغط من أجل إدخال فرق بحث وإنقاذ ومعدات فنية لانتشال الجثامين والتعرف عليها.

وأشار المركز، إلى أن استمرار الغموض حول مصير المفقودين يُعد جريمة مستمرة لا تقل فظاعة عن القصف، والكشف عن مصيرهم واجب قانوني وإنساني عاجل.