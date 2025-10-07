المقاومة: "طوفان الأقصى" محطة تاريخية في المشروع المقاوم والاحتلال فشل في تحقيق أهدافه

فلسطين اليوم

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أن معركة طوفان الأقصى التي بدأت في السابع من أكتوبر ولا زالت متواصلة، شكلَت محطة تاريخية في المشروع المقاوم، وكانت استجابة طبيعية لما يُحاك من مخططات صهيونية تستهدف قضيتنا الوطنية.

وقالت الفصائل في بيان صحفي في الذكرى الثانية لمعركة طوفان الأقصى: عامان على أفظع حرب إبادة جماعية يشهدها التاريخ إرتكبها العدو الصهيونازي على شعبنا، في ظل خذلان وصمت المجتمع الدولي المنافق، فبرغم الألم والجراح وعظيم التضحيات، ووحشية المجازر والحرب الغير مسبوقة على مدار التاريخ.

وشددت الفصائل على أن العدو الصهيوني المجرم وحلفاءه فشلوا في تحقيق أهدافهم المعلنة وأبرزها القضاء على المقاومة وإستعادة الأسرى الصهاينة بالقوة .

وأعربت الفصائل في الذكرى الثانية لمعركة طوفان الأقصى الخالدة، عن فخرها واعتزازها بالملحمة الأسطورية التي سطرها شعبنا العظيم في قطاع غزة، هذا الصمود الذي كان بمثابة الصخرة التي تحطمت فوقها كل مخططات ومؤامرات العدو الصهيوني الخبيثة.

وبينت الفصائل، أن معركة طوفان الأقصى ساهمت في تهاوي كل الأكاذيب والدعاية السوداء التي سوقها الكيان الصهيوني وقادته المجرمين، وما جرى في قاعة الأمم المتحدة أثناء خطاب مجرم الحرب نتنياهو، لهو دليل جلي على ذلك.

وشددت على أن خيار المقاومة بكل أشكالها سيظل السبيل الوحيد لمواجهة العدو الصهيوني الغاصب، ولا يحق ولا يجوز لأي أحد التنازل عن سلاح الشعب الفلسطيني، معتبرةً أن هذا السلاح المشروع والذي كفلته كافة القوانين والمواثيق الدولية، وستتوارثه الأجيال الفلسطينية جيلاً بعد جيل، حتى تحرير أرضه ومقدساته ونيله الحرية وحقوقه المشروعة مهما كانت جسامة التضحيات والأثمان.

ودعت الفصائل، في هذه الذكرى الجماهير العربية والإسلامية، إلى أخذ زمام المبادرة، والخروج إلى الشوارع والساحات في كافة العواصم والمدن، دعماً لفلسطين والمقاومة ونصرةً لشعبنا ورفضاً لجرائم الإبادة والمحرقة التي ترتكبها آلة البطش الصهيونية.

وتوجهت، بالتحية إلى كافة جبهات الإسناد في اليمن العظيم المجاهد، ولبنان المقاومة، وعراق الأصالة، وإيران البطولة والإقدام، على مواقفهم الثابتة والمبدئية الملحمية.

كما توجهت بالتحية إلى أرواح الشهداء العظام، وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله، والسيد هاشم صفي الدين، والقادة محمد باقري، وحسين سلامي، وغلام علي رشيد ومحمد سعيد إيزدي، وكافة الشهداء الذين إرتقوا في كافة ساحات وجبهات المواجهة والدعم والإسناد.

كما ترحمت على أرواح قادة الطوفان ومخططي هذه الملحمة البطولية العظيمة، وعلى رأسهم القادة العظام إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف، وقائمة طويلة من قادة شعبنا ورموزه الوطنية من كافة فصائل المقاومة الفلسطينية الذين سيكتب التاريخ بطولاتهم وسيرتهم بأحرف من نور.