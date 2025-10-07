بلدية غزة: مئات آلاف المواطنين يعيشون في مساحة 20% فقط بغزة

فلسطين اليوم

أكدت بلدية غزة اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أنه لا يزال هناك مئات الآلاف يعيشون داخل مساحة ضيقة لا تتعدى 20 % من مدينة غزة.

وأشارت البلدية إلى تدهور تام للخدمات في مدينة غزة واستمرار مأساة أهالي القطاع بعد عامين من بدء العدوان الإسرائيلي.

وبينت البلدية، أن القصف الإسرائيلي والتهجير ونسف المنازل مستمر في كافة مناطق مدينة غزة.

وتوقعت البلدية، تفاقم معاناة السكان وانهيار الخيام والتربة وتسرب المياه مع اقتراب فصل الشتاء.

ولفتت إلى أن أهالي مدينة غزة يلجؤون إلى منازل آيلة للسقوط في ظل ضيق المساحات وغياب مناطق آمنة.