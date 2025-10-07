الاحتلال يُحول يومياً 77 طفلاً إلى أيتام و29 امرأة لأرملة

فلسطين اليوم

أكد المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أن الاحتلال الإسرائيلي يُحوّل كل يوم 77 طفلاً إلى أيتام.

وبين، أن الاحتلال الإسرائيلي يحوّل كل يوم 29 سيدة متزوجة إلى أرملة، كما يتسبب كل يوم بإجهاض 16 سيدة حامل.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه الوحشي على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، غير آبهٍ بدعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا بالرد الإيجابي الذي قُدّم على المقترح.