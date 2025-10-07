إعلام الأسرى: الأسرى يواجهون حرب إبادة بالتجويع والتعذيب والإخفاء القسري

فلسطين اليوم

أكد مكتب إعلام الأسرى اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواجهون حرب إبادة موازية داخل السجون بالتجويع والتعذيب والإخفاء القسري.

وأوضح المكتب، في تصريح صحفي في الذكرى الثانية لحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، أن مئات من أسرى غزة محتجزون في معسكرات سرّية بلا اعتراف قانوني.

وشدد على أن ما يجري منذ 7 أكتوبر 2023 يُعد جريمة حرب وفق القانون الدولي، لافتاً إلى أن السجون تحوّلت إلى مقابر بطيئة يُعدم فيها الأسرى بالحرمان من الغذاء والعلاج.

وبين، أن عشرات الشهداء ومئات المرضى مهددون بالموت وسط منع الدواء وسياسة الإهمال الطبي.

ودعا مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الدولية لوقف الجرائم وزيارة السجون بشكل عاجل، مؤكداً أن الصمت الدولي يكرّس الإبادة الصامتة بحق الأسرى الفلسطينيين.