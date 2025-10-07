مقتل جندي وإصابة 5 آخرين جراء حدث أمني في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، بإصابة 6 "إسرائيليين"، بينهم 2 بحالة حرجة جراء حدث أمني في قطاع غزة.

ووفق، موقع حدشوت بزمان العبري، فإن مروحيات "إسرائيلية" تنقل جنودًا مصابين من معارك غزة إلى مستشفيات "سوروكا وتل هشومير".

وفي التفاصيل، حسب الموقع، فإن أحد الجنود كان يعبث بقنبلة يدوية داخل غرفة في موقع عسكري بغزة. عندما اكتشف أن الفتيل أُزيل من القنبلة، ألقى القنبلة في الغرفة بين زميلين له أثناء نومهما.

وفي ذكرى حرب غزة، أعلنت "إسرائيل" أن عدد قتلى جنود الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وصل إلى 1150 منهم 1035 جنديا، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.