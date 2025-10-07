الأغذية العالمي: غزة بحاجة لتوسيع نطاق توزيع الغذاء فوراً

فلسطين اليوم

أكد برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أن قطاع غزة يحتاج الآن للغذاء على نطاق واسع في ظل الأوضاع المأساوية هناك.

وشدد البرنامج في بيان صحفي، على أن الجهود الإنسانية يجب أن تتقدم لإنقاذ حياة الناس في قطاع غزة، لا أن تتراجع.

وشدد على أن غزة بحاجة إلى توسيع نطاق المساعدات الغذائية على الفور، بهدف طمأنة الناس بأنهم لن يتضوروا جوعا.

ودعا برنامج الأغذية العالمي إلى إتاحة الوصول الإنساني الآمن وبدون عوائق للسماح بتوزيع المساعدات الغذائية بشكل منظم بأنحاء غزة فورا.