مفاوضات شرم الشيخ تناقش الانسحاب من غزة والمساعدات

فلسطين اليوم

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أن مفاوضات شرم الشيخ تناقش إنشاء آلية أمنية تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

وأضاف عبد العاطي، في تصريحات صحفية، أن مفاوضات شرم الشيخ تناقش الدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات عبر القنوات الأممية.

وأشار إلى أن المفاوضات تسعى لتكريس مسار السلام العادل على أساس "حل الدولتين"، ووحدة كاملة بين الضفة والقطاع.

وأعرب عبد العاطي عن أمله بانتهاء جولة المفاوضات الحالية بوقف الحرب والمجاعة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأمس الإثنين، بدأت في القاهرة جولة مفاوضات جديدة بين حركة حماس و"إسرائيل" لمناقشة الخطة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ لإنهاء الحرب على قطاع غزة المتواصلة منذ عامين.

وتدخل اليوم حرب الإبادة على غزة عامها الثالث على التوالي، في أصعب وأبشع حرب مرت على التاريخ، حيث القتل والتدمير والنسف والتهجير بحق الفلسطينيين.