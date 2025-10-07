"الأونروا": بعد عامين على الحرب 80% من سكان القطاع نزحوا

فلسطين اليوم

قالت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أن "إسرائيل" قتلت أكثر من 66.100 مواطن، بينهم 370 من موظفيها.

وأفادت الأونروا في تصريح مقتضب بعد عامين على حرب غزة الطويلة، أن جميع سكان غزة تقريبا نزحوا ونحو 80% من المباني دمرت أو تضررت وقتل أكثر من 370 موظفينا.

وأضافت الأونروا: حان وقت وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في غزة.

وتابعت: حان وقت رفع الحصار والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية بتنسيق من الأمم المتحدة.

وتدخل اليوم حرب الإبادة على غزة عامها الثالث على التوالي، في أصعب وأبشع حرب مرت على التاريخ، حيث القتل والتدمير والنسف والتهجير بحق الفلسطينيين.