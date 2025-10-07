في موسم قطفه: حملة مسعورة للمستوطنين لاقتلاع أشجار الزيتون

فلسطين اليوم

اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمروها، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، 150 شجرة زيتون في قرية ام الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال ومستعمريين اقتحموا قرية ام الخير واقتلعوا 150 شجرة زيتون ودمروا سياجا زراعيا واسلاكا شائكة للمواطنين قرب مستعمرة "كرمائيل" المقامة على اراضي المواطنين وممتلكاتهم بمسافر يطا جنوب الخليل.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في قرية ام الخير، تعود ملكيتها لعائلة الهذالين وعاثت بمحتوياتها خرابا، واعتدت على المتضامنين الاجانب والمواطنين بالضرب، ومنعوهم من التصوير.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي رقعة إحريز ببلدة يطا، وداهمت منزل الاسير المحرر ثابت الصريع ومنزل شقيقه ياسر، وكسرت محتوياتهما، وفتشت جميع المساكن والكهوف في قرية جنبا بمسافر يطا.