الضفة المحتلة: اقتحامات ومواجهات وإصابات بالرصاص

فلسطين اليوم

شهدت مدن الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الثلاثاء والليلة الماضية اقتحامات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومواجهات أسفرت عن إصابة مواطنين.

وفي التفاصيل، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها الليلة الماضية بلدة قباطية قرب جنين.

وأفادت مصادر طبية بإصابة مواطنين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه قباطية.

وأضافت المصادر أن عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت البلدة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، حيث أطلق الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر على المواطنين.

وفي المنطقة نفسها، اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة رمانة غرب مدينة جنين، وفقا لمصادر محلية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مدن ومخيمات وبلدات في الضفة وهي: بلدة بيرزيت شمال رام الله ومخيم الفوار جنوب الخليل ومحيط مفترق البلعاوي في الحي الجنوبي لمدينة طولكرم وحي كفر سابا بمدينة قلقيلية وبلدة بيت أولا ومنطقة الجلاجل في الخليل

وبحسب مصادر محلية، أعادت قوات الاحتلال اعتقال محمد جمال داود بعد اقتحام منزله في مدينة قلقيلية كما وطردت جميع أفراد عائلة الأسير المحرر أمير عويصي من منزلهم في مدينة قلقيلية