حماس تبحث مع الوسطاء المصريين ضمانات تنفيذ مقترح ترامب لوقف حرب غزة

فلسطين اليوم

كشفت مصادر لقناة التلفزيون العربي، اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، أن وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية عقد اجتماعات تحضيرية في القاهرة مع مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، في إطار التحضيرات الجارية لمناقشة الاتفاق المرتقب بشأن غزة.

وأوضحت المصادر، أن وفد حماس أبدى تخوفات من عدم التزام رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة، مشيرة إلى أن الحركة شددت على ضرورة وجود ضمانات واضحة وآليات رقابة فعالة لضمان تنفيذ الاتفاق كاملاً دون انتقاص أو تأجيل لبنوده.

وأكدت المصادر، أن الاجتماعات مع الجانب المصري تأتي تمهيدًا لجولة مفاوضات أوسع من المقرر أن تُعقد بحضور وفود فنية من الأطراف المعنية، بهدف تثبيت بنود الاتفاق وتحديد آليات التنفيذ الميداني والإنساني في القطاع.

ومن المقرر أن تستضيف مصر، اليوم الاثنين، جولة من المشاورات في إطار الجهود المتواصلة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتفعيل عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، وذلك وفق مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال "السلام" في المنطقة.

وكشفت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللقاءات ستتناول بحث الترتيبات الميدانية في قطاع غزة، تمهيدًا لبدء تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين الجانبين، وفقًا لمقترح الرئيس الأمريكي.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني مصري رفيع المستوى بأن الوفدين سيعقدان محادثات، لبحث آليات التنفيذ وضمانات العملية، مشددًا على التزام القاهرة بلعب دور الوسيط النزيه لضمان تقدم المسار الإنساني في هذا الملف الحساس.

وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والجثامين في قطاع غزة، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس الأمريكي، مطالبة بتوفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، بما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع.