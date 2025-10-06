لبنان: استشهاد مواطن وزوجته في غارة على سيارة في النبطية

فلسطين اليوم

استشهد ظهر اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، مواطن وزوجته، وجرح مواطن آخر بغارة من مسيّرة في جنوب لبنان.

وبحسب شهود عيان، أغار طيران الاحتلال الإسرائيلي مستهدفاً سيارة في بلدة زبدين، قضاء النبطية جنوبي لبنان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار والسيادة اللبنانية، عبر القصف والاعتداءات الجوية والبحرية والبرّية، منذ توقيع الاتفاق في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت قبل أيام، عن أنّ 103 مدنيين استشهدوا على يد "إسرائيل" في لبنان منذ وقف إطلاق النار.