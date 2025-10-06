اليونسيف: لا مكان آمن في غزة والوضع أسوأ من أي وقت مضى

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، أن لا مكان آمن في غزة والجميع يتحمل المسؤولية والأمور اليوم أسوأ من أي وقت مضى.

وأوضح، أن مدينة غزة ما زالت موطنا لعشرات الآلاف من الأطفال منهم مبتورو الأطراف، وأن أطفال غزة يرتجفون من وطأة الغارات والواقع المفروض في غزة قاس ومتناقض.

وشدد إلدر على أن إصدار أمر إجلاء عام للمدنيين لا يعني أن من بقي سيفقد حقه في الحماية.

وبين، أن المواصي بغزة تعد من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم وتحرم من أبسط أساسيات الحياة.