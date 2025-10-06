مستعمرون يهاجمون منزلاً في كفر مالك شرق رام الله

فلسطين اليوم

هاجم مستعمرون، اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، منزلا في قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، بالضفة المحتلة

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين داهموا منزل المواطن نزيه معدي، ودمروا السياج المحيط به، وسرقوا بعض محتوياته، وكسروا عدداً من الأشجار المثمرة، قبل أن ينسحبوا من المكان.

وتسببت اعتداءات المستعمرين المتكررة، قبل نحو أسبوع على آبار المياه في منطقة عين سامية، شرق بلدة كفر مالك، في توقف ضخ المياه من الآبار الرئيسية، ما يهدد بحرمان آلاف المواطنين في أكثر من 19 تجمعًا سكنيًا من حقهم الأساسي في المياه.