السويد تلوح بالرد على تقارير تعذيب الاحتلال للناشطة "غريتا تونبرغ"

قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، إنه إذا صحت أنباء سوء معاملة إسرائيل للناشطة السويدية غريتا تونبرغ، عقب احتجازها من أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، فإن هذا أمر "خطير جدا".

وبحسب وكالة الأنباء السويدية "تي تي"، فقد تطرقت ستينرغارد، إلى التقارير التي تفيد بتعرض تونبرغ، لسوء المعاملة بعدما احتجزتها إسرائيل.

وتعليقا على هذه التقارير قالت ستينرغارد: "تلقيت معلومات حول مزاعم سوء المعاملة. إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فإن الوضع خطير جدا".

وأضافت، أن "ممثلي الوزارة والسفارة يعملون على إعادة مواطنينا المحتجزين منذ الجمعة، إلى السويد في أقرب وقت ممكن"، مؤكدة أنهم "أبلغوا إسرائيل بأهمية احترام الحقوق الأمنية والقنصلية حتى قبل احتجاز الناشطين السويديين".

والسبت، أكد الناشط والصحفي التركي أرسين تشليك، الذي كان ضمن "أسطول الصمود العالمي" أن الإسرائيليين عذبوا الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ "تعذيبا شديدا" أمام أعين بقية الناشطين.

وقال تشليك، إن الإسرائيليين "عذبوا بشدة غريتا أمام أعيننا. عاملوها بظلم، غريتا طفلة صغيرة. أجبروها على الزحف وعلى تقبيل العلم الإسرائيلي، فعلوا الشيء نفسه الذي فعله النازيون".

وقالت القناة 12 العبرية إن "إسرائيل" سترحل الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، إلى اليونان الاثنين، عقب احتجازها من على أسطول الصمود العالمي، الذي كان متجها إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.

وذكرت القناة العبرية، أن ثونبرغ، ستصل إلى اليونان إلى جانب مواطنين يونانيين محتجزين في إسرائيل شاركوا في أسطول "الصمود العالمي".