الإعلام الحكومي: إسرائيل تقتل يومياً 92 فلسطينياً بينهم 27 طفلاً و14 امرأة

فلسطين اليوم

أكد المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل كل يوم 92 فلسطينياً بينهم 27 طفلاً و14 امرأة و42 أب وأم.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن الاحتلال يقتل يومياً 12 أم و30 أب ، كما يرتكب مجازر بحق 53 أسرة.

وبين المكتب الإعلامي، أن الاحتلال الإسرائيلي يُبيد 4 أسر بالكامل، كما يُبيد 8 أسر ولم يبقَ سوى ناجٍ وحيد.