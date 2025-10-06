أسعار العملات
دولار أمريكي3.31
يورو3.88
جنيه مصري0.07
دينار أردني4.66
جنيه إسترليني4.44
الإعلام الحكومي: إسرائيل تقتل يومياً 92 فلسطينياً بينهم 27 طفلاً و14 امرأة
أكد المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل كل يوم 92 فلسطينياً بينهم 27 طفلاً و14 امرأة و42 أب وأم.
وأوضح المكتب الإعلامي، أن الاحتلال يقتل يومياً 12 أم و30 أب ، كما يرتكب مجازر بحق 53 أسرة.
وبين المكتب الإعلامي، أن الاحتلال الإسرائيلي يُبيد 4 أسر بالكامل، كما يُبيد 8 أسر ولم يبقَ سوى ناجٍ وحيد.