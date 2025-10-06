لجان المقاومة: انطلاقة حركة الجهاد نقلة نوعية في العمل الوطني والمقاوم

فلسطين اليوم

أكدت لجان المقاومة الشعبية اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، أن انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، شكّلت نقلة نوعية في مسار العمل الوطني والمقاوم.

وهنأت لجان المقاومة، حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس في ذكرى انطلاقتها الثامنة والثلاثين، مستذكرةً تضحيات الشهداء القادة د. فتحي الشقاقي ود. رمضان عبد الله شلح وكل شهداء الجهاد والمقاومة.

وأعربت لجان المقاومة، عن اعتزازها بالعلاقة الأخوية والجهادية مع سرايا القدس ودورها في تطوير العمل المقاوم .

وأكدت على مواصلة العمل لتوحيد الصف الفلسطيني وترسيخ الوحدة الوطنية والمقاوم.