استعداداً لتسليم أسرى: إسرائيل تنقل مركبات مُصفحة للصليب الأحمر

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، أن "إسرائيل" تستعد لاحتمال إطلاق سراح أسرى خلال الأيام القريبة، فصادقت على نقل عدد من المركبات المصفحة إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة.

ووفقاً للصحفي الإسرائيلي "ألموغ بوكير" من القناة 12 العبرية، فالمفاوضات في مصر تبدأ اليوم، لكن في إسرائيل يدركون أنه إذا تم التوصل إلى تفاهمات، فإن عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم دفعة واحدة سيكون أكبر مما عرفته إسرائيل في صفقات سابقة، ولذلك يتم الاستعداد للسيناريو الأمثل لعلّها تتحقق.

وتبدأ اليوم الاثنين، في مصر محادثات مصيرية بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب وفقًا لـ"خطة الـ 21 نقطة" التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصل للقاهرة وفد من قيادة الحركة برئاسة خليل الحية، وذلك لبدء جولة حاسمة من المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال.

ويأتي وصول الوفد بعد يومين من التطورات الدبلوماسية المتسارعة التي شهدت موافقة مبدئية من حماس والاحتلال على المقترح الذي طرحه الرئيس ترامب لإنهاء الحرب.

وتهدف هذه الجولة من المباحثات، التي تتم بوساطة مصرية وقطرية، إلى ترجمة التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية على الأرض.