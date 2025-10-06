مفاوضات القاهرة: حماس برئاسة الحية وترامب يتوقع إتمام المرحلة الأولى نهاية الأسبوع

فلسطين اليوم

تبدأ اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، في مصر محادثات مصيرية بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب وفقًا لـ"خطة الـ 21 نقطة" التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصل للقاهرة وفد من قيادة الحركة برئاسة خليل الحية، وذلك لبدء جولة حاسمة من المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال.

ويأتي وصول الوفد بعد يومين من التطورات الدبلوماسية المتسارعة التي شهدت موافقة مبدئية من حماس والاحتلال على المقترح الذي طرحه الرئيس ترامب لإنهاء الحرب.

وتهدف هذه الجولة من المباحثات، التي تتم بوساطة مصرية وقطرية، إلى ترجمة التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية على الأرض.

من الجانب الأمريكي، سيشرف على المحادثات مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في وقت تعرب فيه الولايات المتحدة عن تفاؤلها بشأن فرص نجاح المحادثات.

والليلة، أكد الرئيس ترامب، أن المحادثات الجارية مع حركة (حماس) لإنهاء الحرب في غزة ناجحة للغاية وتتقدم بوتيرة سريعة، متوقعا انتهاء المرحلة الأولى منها هذا الأسبوع.

وقال ترامب، في منشور لترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: "كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية، وتسير بوتيرة سريعة"، مشيرا إلى أن "الفرق الفنية مرة أخرى (اليوم) الاثنين في مصر لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية".

وفي حين كشف ترامب أن "من المقرر إتمام المرحلة الأولى هذا الأسبوع"، دعا "الجميع إلى التحرك بسرعة".