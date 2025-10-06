عامان على الحرب: مقتل 1152 جندياً "إسرائيليا" منذ 7 أكتوبر 2023

فلسطين اليوم

نشرت وزارة الحرب الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 بيانات محدثة عن القتلى من الجنود خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

وبحسب ما نشر موقع "واينت" العبري، فقد سقط 1152 جنديا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر 2023، حوالي 42% منهم (487) كانوا دون سن 21 عاما، بينما كان 141 من القتلى فوق سن 40 عاما.

وتشمل البيانات التي نشرتها إدارة العائلات والإحياء والتراث بوزارة الجيش قتلى الجيش، والشرطة ، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وأفراد فرق الاستعداد الذين قاتلوا في قطاع غزة، والجنوب، والشمال، ولبنان، والضفة الغربية.

وفي العام الماضي، أضيف 262 قتيلا إلى عدد قتلى قوات الاحتلال، معظمهم كانوا من الشباب العزاب في الخدمة النظامية - منهم 43 من أفراد فرق الاستعداد، إلى جانب 100 من شرطة الاحتلال، و9 من الشاباك، و8 من مصلحة سجون الاحتلال.