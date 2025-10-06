بصل: المساعدات لم تدخل غزة منذ حصارها والغارات لم تتوقف

فلسطين اليوم

أكد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، أن الغارات الإسرائيلية على القطاع ما تزال مستمرة رغم إعلان خطة ترامب، والقصف يطال مختلف المناطق بكثافة.

وبين، أن شاحنات المساعدات الإنسانية لم تتمكن من دخول مدينة غزة منذ بدء الحصار، محذرًا من تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل النقص الحاد في الإمدادات الأساسية.

ولفت إلى أن طواقم الإنقاذ تواجه صعوبة في انتشال جثامين الشهداء بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

وقبل أسبوع، أغلق جيش الاحتلال "شارع الرشيد" أمام الفلسطينيين، مع السماح فقط بالنزوح عبره من مدينة غزة إلى وسط وجنوب قطاع غزة.

وشارع الرشيد هو طريق ساحلي يربط بين شمال وجنوب قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية منذ عامين.