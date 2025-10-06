العجرمي يوضح: هل ستعمل المخابز في شمال غزة ويدخل الغاز للمواطنين؟

فلسطين اليوم

أكد عبد الناصر العجرمي رئيس هيئة المخابز بغزة، اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، أن المخابز ستعمل في وسط وجنوبي قطاع غزة طيلة أيام الأسبوع بعد دعمها من قبل برنامج الغذاء العالمي .

وأوضح العجرمي، أنه تم استبدال الغاز بالسولار البديل لتشغيل المخابز، وكميات الخبز ستتوفر بشكل كبير وسيكون في متناول أيدي الجميع من المواطنين.

وبشأن الغاز، قال العجرمي: جرى الحديث عن إدخال الغاز قريبًا وهذا مرتبط بأي اتفاق تهدئة أو صفقة قادم.

أما بخصوص مخابز شمال غزة ، فأعرب العجرمي عن أسفه أنه لم يسمح الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة بدخول مواد أو أي دعم لها.

ويأتي تشغيل المخابز، بعد توقفها خلال شهر أبريل الماضي، بسبب نقص الوقود والدقيق لدى برنامج الأغذية العالمي.