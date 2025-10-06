الدقران: الاحتلال يمنع 25000 مريض من السفر للعلاج

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل الهجمة الشرسة والممنهجة ضد المنظومة الصحية منذ بدء حرب الإبادة.

وشدد الدقران في تصريح حول الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة، على أن الاحتلال مستمر في استهداف المنظومة الصحية وهي على حافة الهاوية نتيجة إغلاق المعابر ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

وبين، أن الاحتلال أخرج 25 مستشفى من أصل 38 من الخدمة بينما تعمل المستشفيات المتبقية بشكّل جزئي.

وأوضح، أن️ 1800 من الكوادر الطبية استشهدوا بنيران الاحتلال فيما اعتقل 361 آخرين ما زالوا يذوقون ألوان العذاب داخل سجونه.

ولفت إلى أن نحو 3500 من العاملين في القطاع الصحي أُصيبوا نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المباشر.

وأكد أن هناك نحو 25000 مريض في غزة بحاجة للعلاج خارج القطاع من بينهم 11000 مريض سرطان، منوهاً إلى أن الاحتلال يمنع سفر المرضى وما يُسمح به لا يتجاوز عدد أصابع اليدين أسبوعيًا.