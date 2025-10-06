الاحتلال يُفجر منزل الأسير أحمد الهيموني في الخليل

فلسطين اليوم

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، منزل الأسير أحمد الهيموني الذي تتهمه بتمويل عملية "تل أبيب" التي قُتل فيها مستوطنون العام الماضي، بمدينة الخليل بالضفة المحتلة، في حين واصلت اقتحاماتها مناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة.

وكان الأسير الهيموني قد نفذ مع الشهيد محمد مسك عملية إطلاق نار في الأول من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي في "تل أبيب" أسفرت عن مقتل 7 مستوطنين. وتبنتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وميدانيا، نفذ جيش الاحتلال اقتحامات في بلدة دير جرير شمال رام الله ومحيط دوار شويكة في مدينة طولكرم وحاجز المربعة وبلدة قوصين في نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر، أمس الأحد، بإصابة 8 أشخاص برصاص الاحتلال في منطقة واد الحمص شمال بيت لحم جنوبي الضفة، جروح بعضهم خطرة، مشيرا إلى أن طواقمه نقلت المصابين للمستشفيات.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين صعّدوا اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1048 مواطنا، وإصابة نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، منهم 400 طفل، بحسب معطيات رسمية.