طقس فلسطين: تراجع تدريجي في درجات الحرارة

فلسطين اليوم

توقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل.

تبقى الأجواء صيفية عادية ومعتدلة نسبيا، فيما تستمر الحرارة مرتفعة في الأغوار لتسجل نحو منتصف الثلاثينيات مئوية.

ومع حلول المساء والليل يسود طقس لطيف ومنعش، يميل إلى البرودة النسبية في ساعات الليل المتأخر خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل.

تستمر الأجواء صيفية معتدلة نهارا، بينما تبقى شديدة الحرارة في الأغوار، حيث تتراوح درجات الحرارة في النصف الثاني من الثلاثينيات مئوية.

ومع ساعات المساء والليل تنكسر حدة الحر، لتسود أجواء منعشة ولطيفة، تزداد جمالا واعتدالا في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، تشهد البلاد انخفاضًا طفيفا على درجات الحرارة، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

ويكون الطقس خريفيا معتدلا في المناطق الجبلية والسهلية، فيما يستمر حارا في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يتحول الطقس إلى منعش وبارد نسبيا في المناطق الجبلية، بينما يسود جو لطيف ومعتدل في باقي المناطق.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائمًا جزئيا مع احتمال تساقط بعض الزخات المطرية المحلية، فيما تكون الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

ويكون الجو خريفيا معتدلا تمامًا في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، بينما يسود طقس حار نسبيا في مناطق الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو باردا في المناطق الجبلية ومنعشًا ولطيفا في باقي المناطق.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيا معتدلا في المناطق الجبلية، فيما يسود جو خريفي لطيف ومستقر في المناطق السهلية، وحار في مناطق الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يتحول الطقس إلى منعش وبارد نسبيا في المناطق الجبلية، بينما يكون منعشا ولطيفا في باقي المناطق.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس أقرب إلى الصيفي المعتدل في المناطق الجبلية والسهلية، بينما يسود جو حار نسبيًا في مناطق الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا في المناطق الجبلية، ولطيفا إلى معتدل في باقي المناطق.

وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر وخلال ساعات الليل، بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.