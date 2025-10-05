ترامب: المفاوضات بشأن غزة "تسير بشكل جيد جدًا"

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن المفاوضات الجارية حول قطاع غزة "تسير بشكل جيد للغاية"، واصفًا الاتفاق المرتقب بأنه "صفقة عظيمة لإسرائيل".

وأكد ترامب في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد أن إطلاق سراح الأسرى "الإسرائيليين"سيتم قريبًا جدًا.

وجاءت تصريحات ترمب في إطار محاولاته دفع الأطراف نحو تسريع تنفيذ خطته للتهدئة، وبناء زخم سياسي يسبق الاستحقاقات الميدانية، مشيرًا إلى أن التقدم الجاري يُعد فرصة تاريخية لا ينبغي تفويتها.

وتأتي هذه التصريحات المتفائلة بالتزامن مع بدء المباحثات غير المباشرة في القاهرة، والتي تجمع بين وفد من حركة حماس وآخر من الاحتلال الإسرائيلي، بحضور وسطاء مصريين وقطريين، وتهدف إلى ترجمة الردود الأولية على "خطة ترمب" إلى آليات تنفيذية عملية تشمل وقف إطلاق النار، تبادل الأسرى، وترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة.