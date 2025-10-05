الإعلام الحكومي: 90% من قطاع غزة مدمّر بفعل العدوان الإسرائيلي

فلسطين اليوم- غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الأحد، أن نسبة الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 بلغت نحو 90%.

وأشار الإعلام الحكومي إلى أن الاحتلال ألقى أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على القطاع خلال الحرب المستمرة.

وأوضح أن الاحتلال سيطر على أكثر من 80% من مساحة القطاع من خلال "الاجتياح، والنار، وسياسة التهجير القسري"، في إطار "الإبادة الجماعية المتواصلة".

ووفق إحصائية جديدة نشرها المكتب الاعلامي، فقد بلغ عدد شهداء العدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 نحو 76,639 شهيدًا فيما لا يزال 9500 شخص في عداد المفقودين.

وبحسب الإعلام الحكومي, فإن 38 مستشفى تم تدميرها أو تعطيلها عن العمل.

ولفت إلى أن 95% من المدارس في القطاع تعرضت لأضرار مباشرة أو جزئية نتيجة القصف.

وحذّر المكتب من كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة الانهيار الكامل للبنى التحتية، وانعدام الخدمات الأساسية، وسط استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات بشكل كافٍ.