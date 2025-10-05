لابيد: وفرت لنتنياهو شبكة حماية سياسية لإنجاح صفقة ترمب

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد اليوم الأحد، إنه أبلغ فريق الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه يوفّر شبكة حماية سياسية لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بهدف المضي قدمًا في الصفقة المتعلقة بقطاع غزة.

وأضاف لابيد: "أوضحت أنه لا يوجد أمام نتنياهو أي عائق سياسي الآن، ويمكنه التوصل إلى اتفاق معي بشأن تحديد موعد متفق عليه للانتخابات، والحصول في المقابل على ضمانات ضد شركائه المتطرفين وغير المسؤولين".

ويأتي تصريح لابيد في وقت حساس تشهده الساحة السياسية الإسرائيلية، بالتزامن مع ضغوط دولية متزايدة لدفع تل أبيب نحو اتفاق تهدئة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وفق خطة ترمب الأخيرة.