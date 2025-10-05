متحدث باسم حكومة الاحتلال: لا وقف لإطلاق النار في غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أكدت متحدثة باسم حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، أنه لا يوجد وقف رسمي لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ما يحدث حاليًا هو توقف مؤقت لبعض عمليات القصف.

وقال المتحدث: " إن الجيش يحتفظ بحق مواصلة العمليات العسكرية في غزة لأغراض دفاعية إذا دعت الحاجة", في إشارة إلى استمرار الاستعدادات الميدانية على الرغم من المساعي الدولية للتوصل إلى اتفاق تهدئة.

ويأتي هذا التصريح وسط تقارير عن بدء جولة مفاوضات جديدة في القاهرة، تهدف إلى التوصل لاتفاق يشمل الإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار، ضمن خطة متكاملة ترعاها الولايات المتحدة وعدة دول عربية.