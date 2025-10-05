قناة كان: مفاوضات غزة تنطلق غدًا في مصر بدون وفد ترامب أو ديرمر

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن جولة المفاوضات الجديدة حول صفقة التهدئة وإطلاق سراح الأسرى ستنطلق غدًا في مصر، لكن دون حضور مبعوثي الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أو وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

وأشارت القناة إلى أن حضور هذه الشخصيات رفيعة المستوى "مرتبط بتطورات سير المحادثات"، ما يعني أن مشاركتهم ستتحدد لاحقًا بناء على نتائج الاجتماعات الأولية.

ويأتي ذلك في ظل حالة ترقب لموقف "إسرائيل" من الرد الذي قدمته حركة حماس على خطة ترامب، وسط ضغوط أميركية متزايدة لدفع الجانبين نحو اتفاق شامل.